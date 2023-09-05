Профессиональная верстка, уникальный дизайн, сайт под ключ.
О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой уже более 5 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.
Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта.
Работаю только по предоплате или безопасной сделке.
Возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.
Контакты:
Знания, навыки:
- Twitter Bootstrap
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox
- Gulp
- Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive
- Parallax scrolling
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
- Wordpress.
- Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#16
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5
ТОП-5— HTML-верстка
ТОП-20— Дизайн сайтов
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта119 просмотров
- Адаптивная верстка сайта82 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга с анимацией764 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга1807 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга с анимацией2333 просмотра
- Адаптивная верстка сайта жилого комплекса2200 просмотров
- Адаптивная верстка сайта казино2022 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга1365 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга и посадка на WordPress1190 просмотров
- Адаптивная верстка874 просмотра
- Верстка и Wordpress.611 просмотров
- Уникальный дизайн + адаптивная верстка844 просмотра
Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
2 месяца назад
Дизайн сайтов
Всё отлично - качественно и вовремя!
Ответный отзыв
Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству !
$550
10 баллов
10 месяцев назад
FigmaВерстка сайтов
Александр - прекрасный специалист. Работа с ним оставила только положительные впечатления: сайт выполнен прекрасно, все задачи были решены быстро и четко, с соблюдением всех сроков. Несмотря на некоторые трудности с нашей стороны, Александр пошел нам на встречу и помог сделать так, чтобы все работало верно. Всегда на связи, готов объяснить сложные моменты и помочь, если возникают вопросы. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Все прошло отлично, коммуникация, оплата - все на высоте! Всем рекомендую к сотрудничеству !
$100
10 баллов
год назад
FigmaАдаптивная верстка
Отличная верстка! Отличный исполнитель! Все в срок и без лишних вопросов! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект !
$120
10 баллов
2 года назад
FigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка сайтовВерстка страниц
Ответственный исполнитель
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо за проект !
$150
10 баллов
2 года назад
Верстка сайтов
Все отлично рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично ! Спасибо за проект !
HTML-верстка
116 отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
#4
Веб-программирование
2 отзыва
$20/час
от $100от 1 дня
#807
Дизайн сайтов
1 отзыв
$8/час
от $40от 1 дня
#13
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $300от 5 дней
#282