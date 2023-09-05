alexandr13b

Александр alexandr13b

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
Профессиональная верстка, уникальный дизайн, сайт под ключ.

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой уже более 5 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.

Контакты:

Знания, навыки:

  • Twitter Bootstrap
  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox
  • Gulp
  • Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect
  • Wordpress.
  • Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin
#4SCSS
#5Верстка сайтов
#6Tailwind CSS
#7Дизайн сайтов
#10Bootstrap
#10Figma
#16Адаптивная верстка
#16Верстка страниц
#27Верстка лендингов
#29HTML
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#16
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5
ТОП-5
HTML-верстка
ТОП-20
Дизайн сайтов

Портфолио

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Отзывы заказчиков

YourGambling
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1000
10 баллов
2 месяца назад
Дизайн онлайн казино
Дизайн сайтов
Всё отлично - качественно и вовремя!
Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
Katy_art
22 года
год в сервисе
Была
10 месяцев назад
$550
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка сайта для крипто-проекта
FigmaВерстка сайтов
Александр - прекрасный специалист. Работа с ним оставила только положительные впечатления: сайт выполнен прекрасно, все задачи были решены быстро и четко, с соблюдением всех сроков. Несмотря на некоторые трудности с нашей стороны, Александр пошел нам на встречу и помог сделать так, чтобы все работало верно. Всегда на связи, готов объяснить сложные моменты и помочь, если возникают вопросы. Однозначно рекомендую!
Все прошло отлично, коммуникация, оплата - все на высоте! Всем рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
$100
10 баллов
год назад
Верстка Макетов
FigmaАдаптивная верстка
Отличная верстка! Отличный исполнитель! Все в срок и без лишних вопросов! Рекомендую!
Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект !
Ответный отзыв
AexD
30 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта
FigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка сайтовВерстка страниц
Ответственный исполнитель
Все отлично, спасибо за проект !
Ответный отзыв
Alexmomentum
Александр 
28 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта
Верстка сайтов
Все отлично рекомендую!
Все отлично ! Спасибо за проект !
Ответный отзыв
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HTML-верстка
116 отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
#4
Веб-программирование
2 отзыва
$20/час
от $100от 1 дня
#807
Дизайн сайтов
1 отзыв
$8/час
от $40от 1 дня
#13
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $300от 5 дней
#282