Профессиональная верстка, уникальный дизайн, сайт под ключ.

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой уже более 5 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.

Контакты:

Почта: [email protected]

Skype: alexandrvs12

https://t.me/alexandr13b

Знания, навыки: