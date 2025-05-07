Верстка для сайта Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок213 просмотров

Здравствуйте. Планируется делать сайт на Wordpress вместо старого, сейчас пока что требуется только верстка страниц с учетом требований в общем ТЗ на его разработку, которое прикрепляю ниже. Часть из них уже готова и отмечена в ТЗ какие именно, нужно сделать остальные и оценить эту часть работы. Пишите кто сможет помочь и за какую цену и сроки.

P.S. Т.е. нужно не сайт весь делать по ТЗ вместе с натяжкой всей верстки и полным функционалом, а только с учетом требований в ТЗ, в том числе к верстке, оценить верстку оставшихся страниц.

WordPressВерстка страниц
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