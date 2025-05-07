Требуется осуществить HTML-верстку макетов из Figma с использованием Tailwind или Bootstrap. Все блоки должны быть заменяемы, чтобы верстка не ломалась при удалении. Интеграция блоков должна осуществляться отдельно. Рассматриваются фрилансеры с опытом в верстке или фронтенде. Оплата возможна по завершению работы или этапами.
Верстка для сайта Wordpress
Здравствуйте. Планируется делать сайт на Wordpress вместо старого, сейчас пока что требуется только верстка страниц с учетом требований в общем ТЗ на его разработку, которое прикрепляю ниже. Часть из них уже готова и отмечена в ТЗ какие именно, нужно сделать остальные и оценить эту часть работы. Пишите кто сможет помочь и за какую цену и сроки.
P.S. Т.е. нужно не сайт весь делать по ТЗ вместе с натяжкой всей верстки и полным функционалом, а только с учетом требований в ТЗ, в том числе к верстке, оценить верстку оставшихся страниц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокОткрыт2 дня назад
Необходимо выполнить HTML-верстку сайта по предоставленному Figma файлу. Проект включает 7 блоков, включая Hero Main, Services и Footer. Верстка для desktop должна быть завершена до 23 мая. Мобильная версия находится в разработке. Дизайн будет отправлен для более точной оценки проекта.HTML-верстка24 заявкиОткрыт3 дня назад
- $300
Требуется верстка страниц интернет-магазина на Opencart 4, используя существующий фронтенд, созданный на React (Next.js) и Tailwind. Задача заключается в адаптации дизайна для работы с Opencart. Бюджет $300, сроки выполнения 5-7 дней.Закрыт2 дня назад
- $50
Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе PSD-дизайна. Важно реализовать красивые анимации для улучшения пользовательского опыта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.HTML-верстка8 заявокОткрыт5 дней назад
- $300
Требуется сверстать сайт на WordPress с адаптивной версткой. Необходимо создать несколько страниц, включая главную, услуги и отзывы, по предоставленным макетам из Figma. Оплата производится в USDT. Основные страницы должны иметь одинаковые блоки, с возможностью изменения контента для каждой услуги.Открыт5 дней назад
- $5
Требуется выполнить HTML-верстку формы на сайте. Подробности заказа будут предоставлены исполнителю. Ожидается качественное исполнение с учетом всех требований.Завершен2 дня назад
- $15
Необходимо адаптировать 3 страницы веб-сайта под мобильные устройства. Дизайн уже готов. Требования включают валидацию кода, кроссбраузерность и ручную верстку без использования Bootstrap.HTML-верстка10 заявокОткрыт5 дней назад
- $150
Требуется опытный верстальщик для создания 3 блоков веб-страницы с использованием React. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ. Проект включает в себя детальное описание, доступное по ссылке.HTML-верстка6 заявокОткрыт7 дней назад
- $10
Необходимо адаптировать главную страницу на основе предоставленного макета. Основные требования: кроссбраузерность и валидация кода. Верстка должна соответствовать современным стандартам и обеспечивать корректное отображение в разных браузерах.Завершен6 дней назад
- $10
Требуется сверстать 2 страницы на HTML для ПК. Техническое задание будет отправлено исполнителю. Ожидается качественная и аккуратная верстка с учетом всех деталей.Завершен8 дней назад