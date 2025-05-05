Верстка лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт7 заявок231 просмотр

Нужно сделать верстку + адаптатив лендинга с красивыми анимациями

Psd

Адаптивная версткаВерстка лендингов
день назад
Олег
 
32 года
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
5 отзывов
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
44 года
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Был
15 часов назад
74 отзыва
21 час назад
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HTML-верстка
Женя
 
24 года
10 месяцев в сервисе
Был
8 минут назад
21 час назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
27 минут назад
27 отзывов
день назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
день назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Дина
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
6 часов назад
2 отзыва
день назад
Юрий
 
29 лет
9 месяцев в сервисе
онлайн
2 отзыва
день назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
15 отзывов(-1)
день назад