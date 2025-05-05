Требуется переверстать лендинг-сайт и интегрировать его на CMS компании, строящей сайты из модулей. Задача включает верстку главной страницы и привязку к модулям через админку. Код может потребовать адаптации для корректного отображения в системе. Предоставляется видео по админке для лучшего понимания работы с модулями.