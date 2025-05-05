Требуется сверстать сайт на WordPress с адаптивной версткой. Необходимо создать несколько страниц, включая главную, услуги и отзывы, по предоставленным макетам из Figma. Оплата производится в USDT. Основные страницы должны иметь одинаковые блоки, с возможностью изменения контента для каждой услуги.
Верстка лендинга
Нужно сделать верстку + адаптатив лендинга с красивыми анимациями
Psd
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