Верстка сайта на Wordpress

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт14 заявок236 просмотров

Нужно сверстать сайт и натянуть на WordPress (моб/адаптивная верстка).

Страницы:

  1. Главная, услуги - одинаковые блоки. https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=1-2&t=BI3zDbxQHyTm3qTm-1

  2. Страница одной услуги - такие же блоки, но с возможностью менять описания для каждой услуги. https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=11-486&t=PlOXC0BTs2vdtGPe-0

  3. Страница проекты - мини галереи + 3 блока с главной https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=8-354&t=BI3zDbxQHyTm3qTm-1

  4. Отзывы - 2 блока с главной + вывод плагина с отзывами

  5. Страница контакты https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=10-662&t=ljSidcIydc0OEgBc-1

  6. Блог / категория - одинаковые блоки https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=11-92&t=8kKvvIgRqTvgVzv4-1

  7. Страница поста https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=11-327&t=6ULuWHAdmwaEwzh9-1

Оплата в USDT.

FigmaWordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция верстки
день назад
Елизавета
 
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