Требуется выполнить HTML-верстку формы на сайте. Подробности заказа будут предоставлены исполнителю. Ожидается качественное исполнение с учетом всех требований.
Верстка сайта на Wordpress
Нужно сверстать сайт и натянуть на WordPress (моб/адаптивная верстка).
Страницы:
Главная, услуги - одинаковые блоки. https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=1-2&t=BI3zDbxQHyTm3qTm-1
Страница одной услуги - такие же блоки, но с возможностью менять описания для каждой услуги. https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=11-486&t=PlOXC0BTs2vdtGPe-0
Страница проекты - мини галереи + 3 блока с главной https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=8-354&t=BI3zDbxQHyTm3qTm-1
Отзывы - 2 блока с главной + вывод плагина с отзывами
Страница контакты https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=10-662&t=ljSidcIydc0OEgBc-1
Блог / категория - одинаковые блоки https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=11-92&t=8kKvvIgRqTvgVzv4-1
Страница поста https://www.figma.com/design/U7U7bDBN1YyIR3YBYD0Ene/Untitled?node-id=11-327&t=6ULuWHAdmwaEwzh9-1
Оплата в USDT.
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