Требуется собрать несколько лендингов заново на платформе WebFlow и внести необходимые правки на основной сайт. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех требований.
Сверстать 3 блока веб страницы e-Commerce
Только для опытных верстальщиков
Пожалуйста давайте ссылки на вашу верстку при подаче заявки
Подробнее проект по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1177r-gu1HamC4-4vyEc--xuK4H24v0FTw1RlXapQKkE/edit?tab=t.0
Заявки фрилансеров
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