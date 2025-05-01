Сверстать 3 блока веб страницы e-Commerce

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт14 заявок90 просмотров

Только для опытных верстальщиков

Пожалуйста давайте ссылки на вашу верстку при подаче заявки

Подробнее проект по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1177r-gu1HamC4-4vyEc--xuK4H24v0FTw1RlXapQKkE/edit?tab=t.0

CSSHTMLTailwind CSS
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