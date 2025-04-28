Требуется разработка одной странички с HTML-версткой. Все необходимые изображения будут предоставлены. Задача заключается в сборке элементов на странице без необходимости поиска или создания нового контента.
Верстка Html, css, js
Требуется сверстать готовый сайт. Сайт уже есть на tilda, нужно взять все оттуда и сделать такую-же верстку.
Верстка адаптивная, присутствуют анимации
Заявки фрилансеров
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