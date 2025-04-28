Ищем frontend-разработчика для верстки сайта под Битрикс по макету Figma. Необходима аккуратная HTML-верстка с полным соответствием макету, адаптивностью и кроссбраузерностью. Ожидается опыт работы с HTML, CSS, Javascript, jQuery и возможность взаимодействия с backend-разработчиком. В отклике предоставить примеры верстки и ставку за час.