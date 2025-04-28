Верстка Html, css, js

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт25 заявок140 просмотров

Требуется сверстать готовый сайт. Сайт уже есть на tilda, нужно взять все оттуда и сделать такую-же верстку.

Верстка адаптивная, присутствуют анимации

CSSHTMLJavaScriptTildaАдаптивная версткаВерстка сайтов
11 дней назад
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