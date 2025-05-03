Верстки лендинга

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка3 просмотра

Сверстать лендинг с figma.

Макет https://www.figma.com/design/hc7thMN96menYiXIdwqVVR/2343?t=psjpxv5XQ6Z8cBnN-0

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

FigmaВерстка лендингов
17 дней назад
karenjan
Карен 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
27 минут назад
17 дней назад
$150
5 дней
Escrow
Хорошая работа, спасибо.
Все супер как всегда, спасибо большое за проект )

Заявки фрилансеров

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
27 минут назад
17 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка