Необходимо адаптировать существующий шаблон WordPress под мобильные устройства с учетом стандартов responsive-дизайна. Макет адаптивной версии отсутствует, требуется доработка текущего шаблона для корректного отображения на мобильных устройствах.
Верстки лендинга
Сверстать лендинг с figma.
Макет https://www.figma.com/design/hc7thMN96menYiXIdwqVVR/2343?t=psjpxv5XQ6Z8cBnN-0
Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.
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