Требуется адаптивная верстка сайта на WordPress согласно редизайну. Необходимо сверстать несколько страниц с одинаковыми блоками, но различиями в текстах. Важно обеспечить возможность изменения текста в виджетах на каждой странице. HTML5 разметка будет предоставлена. Укажите стоимость и сроки выполнения.