С верстать сайт (адаптивно и кросбраузерно)

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Закрыт32 заявки349 просмотров

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Адаптивная версткаВерстка сайтов
17 дней назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

smate
18 лет
год в сервисе
Был
4 часа назад
17 дней назад
$90
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
15 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
15 дней назад
Арсентій
 
20 лет
22 дня в сервисе
Был
8 дней назад
15 дней назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
16 дней назад
Максим
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 отзыва
16 дней назад
Кенан
 
31 год
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
9 отзывов
16 дней назад
Максим
 
24 года
20 дней в сервисе
Был
7 часов назад
16 дней назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
287 отзывов
17 дней назад
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
3 отзыва
17 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
54 отзыва
17 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
18 часов назад
13 отзывов
17 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 дней назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
15 отзывов(-1)
17 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
17 дней назад
Тимофей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
6 отзывов
17 дней назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
17 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
1 отзыв
17 дней назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
63 отзыва
17 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
17 дней назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
168 отзывов
17 дней назад
ТОП-5
HTML-верстка
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
61 отзыв
17 дней назад
Дмитрий
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 отзыва
17 дней назад
Вячеслав
 
51 год
2 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
17 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
17 дней назад
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
17 дней назад
smate
18 лет
год в сервисе
Был
4 часа назад
17 дней назад
Артем
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
17 дней назад
Ярослав
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
17 дней назад
Роман
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 отзывов
17 дней назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
17 дней назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
17 дней назад
Кирилл
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
17 дней назад