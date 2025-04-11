Вёрстка портала тур. оператора

Добрый день, я проф. верстальщик, ищу верстальщика-компаньёна, с которым смогу поделиться своим проектом, а именно - портал тур. оператора.

Ты мне подоёдешь если:

твой уровень - средний, а именно, есть понимание семантики, есть опыт в вёрстке лендингов и каталогов (в том числе фильтров), понимаешь и умеешь BEM, умеешь JS, знаком с SCSS, умеешь пользоваться git (базовые навыки).

Готов развиваться, прислушиваться к рекоммендациям и вносить правки.

Т.е. я не ищу классного профи, у меня на это нет бюджета.

Я буду вести проект, подсказывать со сложными компонентами, дам свой boilerplate, дам референсы кода.

Мой бюджет: 5-7$ в час, в зависимости от уровня, так-же рассмотрю целостную оценку макета с твоей стороны.

Ты мне не подойдешь, если только начинаешь учиться и совсем не имеешь опыта в боевых проектах.

Макет отправлю в личные выбранным заявителям.

В заявке оставляйте описание своего опыта, кейсы и пожелания по оплате.