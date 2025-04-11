Требуется сверстать небольшой макет, предоставленный в Figma, с использованием HTML. Важно учесть все элементы дизайна и обеспечить корректное отображение на веб-странице.
Вёрстка портала тур. оператора
Добрый день, я проф. верстальщик, ищу верстальщика-компаньёна, с которым смогу поделиться своим проектом, а именно - портал тур. оператора.
Ты мне подоёдешь если:
твой уровень - средний, а именно, есть понимание семантики, есть опыт в вёрстке лендингов и каталогов (в том числе фильтров), понимаешь и умеешь BEM, умеешь JS, знаком с SCSS, умеешь пользоваться git (базовые навыки).
Готов развиваться, прислушиваться к рекоммендациям и вносить правки.
Т.е. я не ищу классного профи, у меня на это нет бюджета.
Я буду вести проект, подсказывать со сложными компонентами, дам свой boilerplate, дам референсы кода.
Мой бюджет: 5-7$ в час, в зависимости от уровня, так-же рассмотрю целостную оценку макета с твоей стороны.
Ты мне не подойдешь, если только начинаешь учиться и совсем не имеешь опыта в боевых проектах.
Макет отправлю в личные выбранным заявителям.
В заявке оставляйте описание своего опыта, кейсы и пожелания по оплате.
Выбранный исполнитель
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