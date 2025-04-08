Необходимо выполнить верстку и стилизацию двух страниц сайта рейтинга. Задача включает изменение цветовой гаммы и компоновки элементов, например, представление пользователей блоками по три в ряд. Работа должна быть выполнена исключительно с помощью верстки и стилизации без изменения функционала.