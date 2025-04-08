Верстка сайта на Tilda с адаптацией под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок238 просмотров

Ищу верстальщика для работы с Tilda. Необходимо перенести дизайн из Figma и адаптировать его под мобильные устройства. Опыт работы с Tilda обязателен.

FigmaTildaАдаптивная версткаВерстка сайтов
20 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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