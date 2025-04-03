Требуется специалист по HTML-верстке для преобразования готового лендинга в турбо-страницы Яндекса. Необходим опыт работы с турбо-страницами. Задача включает адаптацию контента и дизайна под требования Яндекса.
Необходимо сверстать Landing Page по готовому макету в Figma
Сайт должен быть адаптивным, с качественной вёрсткой, соответствующей современным стандартам и проходить W3C, speedtest - зеленая зона.
Полностью адаптивная вёрстка (десктоп, планшет, мобильные устройства)
Pixel Perfect по макету
Кроссбраузерность браузеров (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
Анимации и hover-эффекты (из макета или базовые современные)
Использование BEM или иной логичной структуры классов
HTML5 + CSS3
Bootstrap, TailwindCSS можно и дургой легковестный фреймворк
Оптимизация изображений
Макет для оценки загрузил в jpg, потом отправлю фигма, могу интересно оставляйте предложения по срокам и прайсу
Выбранный исполнитель
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