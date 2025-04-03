Необходимо сверстать Landing Page по готовому макету в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок56 просмотров

Сайт должен быть адаптивным, с качественной вёрсткой, соответствующей современным стандартам и проходить W3C, speedtest - зеленая зона.

  • Полностью адаптивная вёрстка (десктоп, планшет, мобильные устройства)

  • Pixel Perfect по макету

  • Кроссбраузерность браузеров (Chrome, Safari, Firefox, Edge)

  • Анимации и hover-эффекты (из макета или базовые современные)

  • Использование BEM или иной логичной структуры классов

  • HTML5 + CSS3

  • Bootstrap, TailwindCSS можно и дургой легковестный фреймворк

  • Оптимизация изображений

Макет для оценки загрузил в jpg, потом отправлю фигма, могу интересно оставляйте предложения по срокам и прайсу

CSSHTMLАдаптивная версткаВерстка сайтовРазработка фронтенда
25 дней назад
timaxphp
Артем 
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Выбранный исполнитель

Breeze2
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Escrow
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HTML-верстка
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