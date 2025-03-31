Вакансія: Верстальник лендінгу

Необходимо сверстать 10 страниц внутренней панели сайта, используя элементы UI-кита Metronic8 и предоставленные вайрфреймы. Верстка должна соответствовать стандартам HTML5, CSS3 и JavaScript, быть адаптивной. После утверждения верстки будет предоставлен доступ к GitLab для интеграции шаблонов. Требуется опыт работы с UI-китами и системами контроля версий.