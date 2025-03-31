Вакансія: Верстальник лендінгу

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки175 просмотров

Очікуємо від тебе:

  • Досвід роботи Верстальщика;

  • Розуміння html+css+js; 

  • Сучасний погляд на дизайн та зручність використання;

  • Креативність та уважність до деталей;


Що робити:

  • Створювати сайти лендінги співпрацюючи з дизайнером;

  • Вносити правки до сайту після перевірки;

  • Підтримувати та удосконалювати свої проекти

    Повністю віддалена робота
    Жодних трекерів - ми наймаємо адекватних та відповідальних людей яких не треба контролювати;

    Гарантована можливість професійного та фінансового розвитку;

CSSHTMLJavaScriptВерстка лендинговВерстка сайтов
месяц назад
Pokryta
Дима 
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