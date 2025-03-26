Настройка и вёрстка страниц в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок273 просмотра

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Задачи:
1. Сверстать разводящую страницу для кейсов в WordPress по макету из Figma
2. Создать шаблон страницы с кейсом на основе макетов из Figma, на Wordpress

Подробности в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/10hrbBuZvk0B_rIiYTMfoQaCXwufPWUR3hKeDwyQbGoE/edit?usp=sharing

FigmaWordPressВерстка страниц
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