Сверстать веб страницу

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок369 просмотров

Только для опытных верстальщиков

Пожалуйста давайте ссылки на вашу верстку при подаче заявки

Подробнее проект по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1177r-gu1HamC4-4vyEc--xuK4H24v0FTw1RlXapQKkE/edit?tab=t.0

CSSHTMLTailwind CSSВерстка страниц
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ТОП-5
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