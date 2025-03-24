Верстка лендинга по макету в Figma

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Закрыт27 заявок309 просмотров

Добрый день!
Нужно сверстать лендинг с адаптивом,

приложил одну из страниц, в отлике напишите сроки и сколько стоит конкретно эта страница

Верстать необходимо на Next JS

FigmaNext.jsАдаптивная версткаВерстка лендингов
месяц назад
Novikov_Emil
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