Web разработчик

Привет, я Азиз!

Страстный веб-разработчик с опытом работы с React, HTML, CSS и JavaScript. Я специализируюсь на создании современных, адаптивных веб-сайтов, которые одновременно визуально ошеломляют и высокопроизводительны. Имея большой опыт в дизайне UI/UX и таких инструментах, как Figma и Photoshop, я гарантирую идеальное сочетание функциональности и эстетики.



Мои навыки:

✔ React

✔ HTML5 / CSS3

✔ Адаптивный веб-дизайн

✔ Веб-дизайн и UI/UX

✔ Adobe Photoshop

✅ Пиксельно-идеальное кодирование

✅ Быстрые и SEO-дружественные веб-сайты

✅ Клиентоориентированный подход



Давайте работать вместе и воплотим ваше видение в жизнь! 🚀