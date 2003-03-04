Web разработчик
Привет, я Азиз!
Страстный веб-разработчик с опытом работы с React, HTML, CSS и JavaScript. Я специализируюсь на создании современных, адаптивных веб-сайтов, которые одновременно визуально ошеломляют и высокопроизводительны. Имея большой опыт в дизайне UI/UX и таких инструментах, как Figma и Photoshop, я гарантирую идеальное сочетание функциональности и эстетики.
Мои навыки:
✔ React
✔ HTML5 / CSS3
✔ Адаптивный веб-дизайн
✔ Веб-дизайн и UI/UX
✔ Adobe Photoshop
✅ Пиксельно-идеальное кодирование
✅ Быстрые и SEO-дружественные веб-сайты
✅ Клиентоориентированный подход
Давайте работать вместе и воплотим ваше видение в жизнь! 🚀
Портфолио
- Вилка2 просмотра
- Ask Expertнет просмотров
- Black Lawyerнет просмотров
- CryptoAppнет просмотров
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HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $5от 2 дней
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