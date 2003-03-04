aziz_karimov

Азиз aziz_karimov

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Web разработчик

Привет, я Азиз!
Страстный веб-разработчик с опытом работы с React, HTML, CSS и JavaScript. Я специализируюсь на создании современных, адаптивных веб-сайтов, которые одновременно визуально ошеломляют и высокопроизводительны. Имея большой опыт в дизайне UI/UX и таких инструментах, как Figma и Photoshop, я гарантирую идеальное сочетание функциональности и эстетики.

Мои навыки:
✔ React
✔ HTML5 / CSS3
✔ Адаптивный веб-дизайн
✔ Веб-дизайн и UI/UX
✔ Adobe Photoshop
✅ Пиксельно-идеальное кодирование
✅ Быстрые и SEO-дружественные веб-сайты
✅ Клиентоориентированный подход

Давайте работать вместе и воплотим ваше видение в жизнь! 🚀

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $5от 2 дней
#3266