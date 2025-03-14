Изменить дизайн блока История на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок28 просмотров

Переделать блок История на сайте.

Нужно чтобы этот блок полностью вмещался на странице без горизонтального скролла.

Исходники в фигме предоставлю исполнителю

FigmaДизайн лендинговДоработка сайтов
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jual
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