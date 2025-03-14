Требуется заполнить блоки готовыми тестовыми текстами на сайте, разработанном с использованием vue.ts. Возможно, потребуется внести некоторые правки в существующий контент или структуру сайта. Опыт работы с vue.js и HTML-версткой будет преимуществом.
Верстка веб приложения
Есть готовый дизайн приложения в Figma, скрины прилагаются. Ищу верстальщика для верстки. Сразу пишите цену и срок. Сделать надо оперативно
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