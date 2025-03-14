Верстка веб приложения

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Закрыт15 заявок291 просмотр

Есть готовый дизайн приложения в Figma, скрины прилагаются. Ищу верстальщика для верстки. Сразу пишите цену и срок. Сделать надо оперативно

FigmaВерстка лендинговВерстка сайтовВерстка страниц
2 месяца назад
bigbird
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