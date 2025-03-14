Верстка проекта на html scss

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт37 заявок509 просмотров

Є дизайн лендінга, потрібно зробити оперативно верстку з мінімальною кількістю використання js

CSSHTMLSCSSВерстка лендингов
2 месяца назад
IvanKalynych
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