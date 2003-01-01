Andre-88

Андрей Andre-88

 
37 лет
год на фриланс-бирже
онлайн
Давайте уже начнем работать!!!!!!!

Верстка макетов любой сложности. BEM, CSS3, HTML5, JavaScript.

Стремлюсь стать лучшим, и стану им вместе с вами!

Делаю в срок и довожу работу до конца, подхожу к работе ответственно. Не использую библиотеки такие как Bootstrap и прочиее...

Технологии:

  • HTML

  • CSS

  • Java Script

  • FLEX

  • БЭМ

  • Кросбраузерность

  • Сжатие картинок без потери качества

  • Адаптивность

  • Gulp

  • Git

  • scss

Работа:

  • Работаю по безопасному платежу, или с небольшой предоплатой.

  • Верстаю pixel perfect согласно макету

  • Если нет в макете адаптивной версии сделаю ее без макета по необходимости

  • Все правки делаю бесплатно во время одной недели после завершения заказа

  • Ошибки случайно допущенные во время работы исправляю на бессрочной перспективе

Контакти:

Пошта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/Andrey_88V

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
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