Давайте уже начнем работать!!!!!!!

Верстка макетов любой сложности. BEM, CSS3, HTML5, JavaScript.

Стремлюсь стать лучшим, и стану им вместе с вами!

Делаю в срок и довожу работу до конца, подхожу к работе ответственно. Не использую библиотеки такие как Bootstrap и прочиее...



Технологии:

HTML

CSS

Java Script

FLEX

БЭМ

Кросбраузерность

Сжатие картинок без потери качества

Адаптивность

Gulp

Git

scss

Работа:

Работаю по безопасному платежу, или с небольшой предоплатой.

Верстаю pixel perfect согласно макету

Если нет в макете адаптивной версии сделаю ее без макета по необходимости

Все правки делаю бесплатно во время одной недели после завершения заказа

Ошибки случайно допущенные во время работы исправляю на бессрочной перспективе

Контакти:

Пошта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/Andrey_88V