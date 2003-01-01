Давайте уже начнем работать!!!!!!!
Верстка макетов любой сложности. BEM, CSS3, HTML5, JavaScript.
Стремлюсь стать лучшим, и стану им вместе с вами!
Делаю в срок и довожу работу до конца, подхожу к работе ответственно. Не использую библиотеки такие как Bootstrap и прочиее...
Технологии:
HTML
CSS
Java Script
FLEX
БЭМ
Кросбраузерность
Сжатие картинок без потери качества
Адаптивность
Gulp
Git
scss
Работа:
Работаю по безопасному платежу, или с небольшой предоплатой.
Верстаю pixel perfect согласно макету
Если нет в макете адаптивной версии сделаю ее без макета по необходимости
Все правки делаю бесплатно во время одной недели после завершения заказа
Ошибки случайно допущенные во время работы исправляю на бессрочной перспективе
Контакти:
Пошта: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Andrey_88V
Портфолио
- Интернет магазиннет просмотров
- Лендинг салона красоты2 просмотра
- Интеренет магазиннет просмотров
- AirPodsmaxнет просмотров
- Лендинг1 просмотр
- Сайт для клиненговой фирмы1 просмотр
HTML-верстка
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$5/час
от $20от 1 дня
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