Верстка страницы заглушки

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Закрыт28 заявок315 просмотров

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Без скроллинга все на одном экране

Вопрос. Какие фреймворки используете ? И пишите ли без?

Сроки?(там сделать можно за день если свободны)

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2 месяца назад
SStanislav
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Євгеній
 
35 лет
месяц в сервисе
Был
день назад
24 дня назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Эдем
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
Игорь
 
32 года
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
2 месяца назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
3 часа назад
5 отзывов
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Андрей
 
37 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
Ася
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад
Константин
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 отзывов
2 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
188 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Муса
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
145 отзывов
2 месяца назад
Давид
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
2 месяца назад
Павло
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Богдан
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Алексей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
8 отзывов
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Ярослав
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка