Вёрстка 5 страниц Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок358 просмотров

Необходимо сверстать макет figma из 5 страниц с использованием анимаций, а также создать мобильную версию без предварительного макета.

Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, однако возможно применение React или другого фреймворка

Пример желаемой реализации верстки, как для десктопной, так и для мобильной версии: https://skinout.gg

В заявках указывайте:

- Стоимость и сроки выполнения

- Технологии, на которых сможете реализовать проект

- Примеры аналогичных работ (сайты с анимацией)

Работа может быть оформлена по договору или через безопасную сделку (если такая возможность имеется).

CSSFigmaHTMLJavaScriptReactАдаптивная версткаВерстка страниц
2 месяца назад
guest_16462324175478
3 года в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
2 месяца назад
Мансур
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
2 месяца назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
Мариам
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Викто
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
2 месяца назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
287 отзывов
2 месяца назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
54 отзыва
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Вадим
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Ксения
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Сергей
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
12 отзывов
2 месяца назад
Андрей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
65 отзывов(-2)
2 месяца назад
Алексей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
8 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Александр
 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
12 часов назад
6 отзывов
2 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Вероніка
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Вёрстка страниц сайта

    $300

    Требуется выполнить вёрстку страниц сайта с использованием HTML. Ознакомьтесь с приложенным заданием для получения детальной информации о требованиях и специфике проекта.

    Верстка страниц
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка и натяжка на конструктор Creatium

    $100

    Необходимо выполнить верстку и натяжку 20 страниц на конструктор Creatium. Ключевые блоки, такие как тарифы, слайды и курсы, должны быть реализованы как информационные блоки. Предоставляется исходник в Figma. Ожидается адаптивный дизайн для десктопа и мобильных устройств.

    Адаптивная версткаВерстка страницFigma
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Вёрстка сайта по макетам

    $336

    Ищется 'ведомый' верстальщик для совместной работы с двумя другими специалистами. Необходимо выполнить вёрстку примерно трети страниц сайта по указаниям 'ведущего'. Требования: опыт работы с npm, twig, написание стилей по BEM и использование native js. Результаты работы должны предоставляться в виде коммитов через git.

    Верстка страницGitHTMLJavaScriptNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Поправить пару огрех верстки

    Требуется исправить несколько ошибок в HTML-верстке. Задача включает доработку элементов и улучшение общего отображения страницы. Исправления должны быть выполнены качественно и в срок.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Адаптивная верстка

    $15

    Необходимо выполнить адаптивную верстку по предоставленному макету. Ожидается реализация дизайна с учетом различных устройств. Предоставление ТЗ будет после выбора исполнителя.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка одностраничного лэндига с анимацией

    Требуется сверстать одностраничный сайт с анимациями, используя HTML, CSS и JS или фреймворки, такие как React. Необходимо создать динамичный и привлекательный лэндинг без CMS. В заявках указывать цену, сроки выполнения, используемые технологии и примеры работ с анимацией.

    CSSHTMLJavaScriptReact
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Верстка страниц сайта (HTML + jQuery)

    Требуется выполнить верстку страниц сайта с использованием олдскульного HTML, CSS и jQuery. Работа должна быть адаптивной. Исходники для верстки предоставлены в Figma. Укажите сроки выполнения и стоимость.

    Верстка страницFigmaHTMLjQuery
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Мобильная верстка

    $100

    Требуется выполнить мобильную верстку приложения по предоставленным скринам. Необходимо сверстать 15-25 экранов, использовать шрифт Roboto и подобрать иконки со стоков. Заказ срочный. Иконки будут предоставлены.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    месяц назад