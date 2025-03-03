Необходимо сверстать макет figma из 5 страниц с использованием анимаций, а также создать мобильную версию без предварительного макета.

Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, однако возможно применение React или другого фреймворка

Пример желаемой реализации верстки, как для десктопной, так и для мобильной версии: https://skinout.gg

В заявках указывайте:

- Стоимость и сроки выполнения

- Технологии, на которых сможете реализовать проект

- Примеры аналогичных работ (сайты с анимацией)

Работа может быть оформлена по договору или через безопасную сделку (если такая возможность имеется).