Требуется выполнить вёрстку страниц сайта с использованием HTML. Ознакомьтесь с приложенным заданием для получения детальной информации о требованиях и специфике проекта.
Вёрстка 5 страниц Figma
Необходимо сверстать макет figma из 5 страниц с использованием анимаций, а также создать мобильную версию без предварительного макета.
Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, однако возможно применение React или другого фреймворка
Пример желаемой реализации верстки, как для десктопной, так и для мобильной версии: https://skinout.gg
В заявках указывайте:
- Стоимость и сроки выполнения
- Технологии, на которых сможете реализовать проект
- Примеры аналогичных работ (сайты с анимацией)
Работа может быть оформлена по договору или через безопасную сделку (если такая возможность имеется).
Заявки фрилансеров
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