Требуется исправить несколько ошибок в HTML-верстке. Задача включает доработку элементов и улучшение общего отображения страницы. Исправления должны быть выполнены качественно и в срок.
Вёрстка сайта по макетам
Необходим “ведомый” верстальщик для совместной работы с двумя другими верстальщиками:
- 1 “Ведущий”: один из этих людей готовит общую библиотеку элементов сайта и проверяет/принимает вёрстку от двух других.
- 2 “Ведомых”: двое других делают вёрстку страниц с учётом этих общих требований командной работы.
В рамках проекта нужно сделать вёрстку примерно трети страниц сайта по информации от “ведущего”.
При отклике прошу предоставить примеры последних кейсов вёрстки.
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Дизайн части страниц для примера есть в приложенном задании.
Готовый сборщик проекта будет предоставлен.
node.js v20.10.0
Совместная работа в git. Результат работ предоставлять в виде коммитов.
Необходимо:
- Уметь пользоваться npm пакетами
- Уметь работать с twig
- Писать стили по bem
- Писать на native js
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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