Вёрстка сайта по макетам

$336
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок286 просмотров

Необходим “ведомый” верстальщик для совместной работы с двумя другими верстальщиками:

- 1 “Ведущий”: один из этих людей готовит общую библиотеку элементов сайта и проверяет/принимает вёрстку от двух других.

- 2 “Ведомых”: двое других делают вёрстку страниц с учётом этих общих требований командной работы.

В рамках проекта нужно сделать вёрстку примерно трети страниц сайта по информации от “ведущего”.

При отклике прошу предоставить примеры последних кейсов вёрстки.

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Дизайн части страниц для примера есть в приложенном задании.

Готовый сборщик проекта будет предоставлен.

node.js v20.10.0

Совместная работа в git. Результат работ предоставлять в виде коммитов.

Необходимо:

- Уметь пользоваться npm пакетами

- Уметь работать с twig

- Писать стили по bem

- Писать на native js

GitHTMLJavaScriptNode.jsВерстка страниц
2 месяца назад
isuslov
Иван 
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месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
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$320
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Escrow
Всё хорошо. Качество хорошее, сроки соблюдаются, остаётся на связи - нареканий нет. Рекомендую.
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