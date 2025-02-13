Вёрстка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок92 просмотра

Нужно сверстать 3 простых страницы по макету в Фигме. HTML и CSS код должен быть чистым и простым для чтения.

CSSFigmaHTMLВерстка страниц
2 месяца назад
IliaWithHat
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