Необходимо создать копию лендинга, перенесенного в конструктор Tilda. Страница должна быть адаптирована для трех размеров экранов: 375-960, 960-1200 и 1200-1920. Все детали будут обсуждены в личной переписке.
Верстка под HUGO с Figma
Здравствуйте
Нужно порезать и сверстать под HUGO главную, о нас, контакт, страницу блога с выводимыми анонсами статей и собственно темплейт статьи.
Сроки и стоимость хотел бы услышать от вас.
Только безопасная сделка через сайт, с резервом.
Спасибо
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