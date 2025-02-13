Верстка под HUGO с Figma

$109
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок246 просмотров

Здравствуйте
Нужно порезать и сверстать под HUGO главную, о нас, контакт, страницу блога с выводимыми анонсами статей и собственно темплейт статьи.
Сроки и стоимость хотел бы услышать от вас.
Только безопасная сделка через сайт, с резервом.
Спасибо

FigmaВерстка страниц
3 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
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