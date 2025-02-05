Оптимізація Interaction to Next Paint/Cumulative Layout Shift

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка35 просмотров

Потрібно оптимізувати Interaction to Next Paint/Cumulative Layout Shift, щоб сайт проходив перевірку. Він у жовтій зоні постійно.
Ніяких жорстких термінів, головне результат.

Оптимизация кода
3 месяца назад
guest_1739229805743
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
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