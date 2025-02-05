Требуется верстка и запуск сайта с готовым дизайн-макетом. Возможен выбор платформы для реализации, такой как WordPress. Ознакомьтесь с предоставленным дизайном и выполните задачу.
Оптимізація Interaction to Next Paint/Cumulative Layout Shift
Потрібно оптимізувати Interaction to Next Paint/Cumulative Layout Shift, щоб сайт проходив перевірку. Він у жовтій зоні постійно.
Ніяких жорстких термінів, головне результат.
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