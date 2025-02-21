Верстка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка334 просмотра

Верстка по макету, подробности исполнителю

Верстка блоков
3 месяца назад
InquisitiveStret
Евгений 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$5
3 дня
Escrow
Однозначно советую к сотрудничеству,  работа сделана в срок и качественно
все четко и ясно обьяснил, что и как нужно.Советую!

Заявки фрилансеров

Влад
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
8 дней назад
3 месяца назад
AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
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