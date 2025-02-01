Требуется сверстать страницу сайта с использованием HTML. Необходима внимательность к деталям задания, которые будут предоставлены. Оплата осуществляется по факту выполнения работы или по безналичному расчету.
Верстка одной страницы
тз в лс
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