Верстка одной страницы

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Закрыт28 заявок545 просмотров

тз в лс

Верстка страниц
3 месяца назад
FleetingLeaderbo
Игнат 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мирсаид
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад
Влад
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
8 дней назад
3 месяца назад
Максим
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
145 отзывов
3 месяца назад
Іван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
9 отзывов
3 месяца назад
Айк
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
3 месяца назад
Олександр
 
34 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Сергей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 месяца назад
Евгений
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Абакар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
день назад
3 отзыва
3 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Евгений
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
3 месяца назад
Василий
 
35 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Руслана
 
40 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов
3 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Игорь
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дмитро
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
4 отзыва
3 месяца назад
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад
3 месяца назад