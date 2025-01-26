Сверстать главную страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок345 просмотров

Требование вертске

1.что бы работала на всех современных браузерах

2.Валидный код

3.Сделать адаптив, дизайна нет

остальное в лс

Адаптивная версткаВерстка страниц
3 месяца назад
SoothingUnderpas
Олег 
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Был
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Заявки фрилансеров

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