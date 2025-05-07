About me
Привет! Я HTML-разработчик с опытом создания адаптивных и удобных веб-страниц. Специализируюсь на чистой, валидной разметке и семантическом HTML, дополняя его CSS и JavaScript для создания современных интерфейсов.
💡 Что я умею:
Кроссбраузерная и адаптивная верстка
Оптимизация скорости загрузки страницВнимание к деталям и чистый код
Ответственность и соблюдение сроков
Гибкий подход к задачам
Буду рад помочь с вашим проектом! 🚀 Свяжитесь со мной, и обсудим детали.
Портфолио
- Resume1 просмотр
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2546