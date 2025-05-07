Hellstumy

Иван Hellstumy

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
день назад
About me

Привет! Я HTML-разработчик с опытом создания адаптивных и удобных веб-страниц. Специализируюсь на чистой, валидной разметке и семантическом HTML, дополняя его CSS и JavaScript для создания современных интерфейсов.

💡 Что я умею:

  • Кроссбраузерная и адаптивная верстка

  • Оптимизация скорости загрузки страницВнимание к деталям и чистый код

  • Ответственность и соблюдение сроков

  • Гибкий подход к задачам

    Буду рад помочь с вашим проектом! 🚀 Свяжитесь со мной, и обсудим детали.

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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