Лэндинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок241 просмотр

Есть цельный сайт на Joomle , надо вытащить одну конкретную страницу доработать и сделать из нее лэндинг. Для дальнейшего продвижения в директе

Дизайн лендинговЯндекс Директ
3 месяца назад
guest_1738059468833
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