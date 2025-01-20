Изменить цвет ссылки товара

$1
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок1 просмотр

Нужно изменить цвет ссылки товара, но чтобы другие ссылки оставались с прежним цветом. Подробности в ЛС.

3 месяца назад
Tired
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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