Требуется адаптивная и кроссбраузерная верстка сайта Ascendancy Consulting на WordPress. Используйте чистый валидный код с BEM, избегая Bootstrap и jQuery для оптимизации скорости. Дизайн основан на предоставленном шаблоне, все интерактивные элементы должны быть реализованы аналогично. Страницы: Главная, Услуги, Блог и другие.