Верстка сайта на WP

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок231 просмотр

Название: Ascendancy Consulting

Тематика: Бизнес - консалтинг

Язык: Eng

Услуги: Бизнес – консалтинг

Необходимо:

Сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку сайта и посадить ее на Вордпрес.

Чистый и валидный код с использованием БЭМ, в идеале без использования Bootstrap, jQuery и Конструкторов (чистый js+css) для более быстрой скорости сайта, обеспечивающую зеленую зону PageSpeed.

Дизайн сайта сделан с использованием данного шаблона: https://dreamhub.dreamitsolution.net/consulting

Все интерактивные элементы, так же необходимо взять из данного шаблона.

Файлы готового дизайна сайта находятся здесь:

https://www.figma.com/design/yi3UJUPSIYCqQjd9EVmEZB/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81

Страницы сайта

  1. Главная

  2. Страница Услуги - Консалтинг

  3. Страница Услуги - IT (на примере Интеграции CRM Bitrix24)

  4. Блог +

  5. Блог сингл

  6. О компании

  7. Технич.страница (Отказ от ответственности, Заявлен.о конфиденциальности)

FigmaWordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция верстки
3 месяца назад
aleonov
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Файлы доступны только авторизованным пользователям

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