Требуется разработать HTML-страницу для e-mail рассылки на основе предоставленных образцов. Основное внимание уделяется качественной верстке. Срок выполнения – максимально быстро, сумма вознаграждения обсуждается. Прилагаются файлы с образцом и примером требуемого результата.
Верстка сайта на WP
Название: Ascendancy Consulting
Тематика: Бизнес - консалтинг
Язык: Eng
Услуги: Бизнес – консалтинг
Необходимо:
Сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку сайта и посадить ее на Вордпрес.
Чистый и валидный код с использованием БЭМ, в идеале без использования Bootstrap, jQuery и Конструкторов (чистый js+css) для более быстрой скорости сайта, обеспечивающую зеленую зону PageSpeed.
Дизайн сайта сделан с использованием данного шаблона: https://dreamhub.dreamitsolution.net/consulting
Все интерактивные элементы, так же необходимо взять из данного шаблона.
Файлы готового дизайна сайта находятся здесь:
https://www.figma.com/design/yi3UJUPSIYCqQjd9EVmEZB/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
Страницы сайта
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Страница Услуги - Консалтинг
Страница Услуги - IT (на примере Интеграции CRM Bitrix24)
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