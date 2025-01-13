Сверстать страницу

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Закрыт7 заявок30 просмотров

Нужно сверстать страницу под пк и мобилку.

цену\сроки писать в проект

Верстка страниц
4 месяца назад
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Илья 
41 год
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Был
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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