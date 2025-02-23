Название: Handyman Expert

Тематика: Услуги разнорабочего

Язык: Eng

Необходимо:

Сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку сайта и натянуть ее на Вордпрес.

Чистый и валидный код с использованием БЭМ, в идеале, с минимальным Bootstrap, jQuery без конструкторов типа Elementor и т.д.. Зеленая зона PageSpeed.

Более подробно в ТЗ.

Перед началом работы, необходимо будет разработать и согласовать более подробное ТЗ на разработку