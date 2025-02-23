Верстка сайта на WP

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок137 просмотров

Название: Handyman Expert
Тематика: Услуги разнорабочего
Язык: Eng
Необходимо:
Сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку сайта и натянуть ее на Вордпрес.
Чистый и валидный код с использованием БЭМ, в идеале, с минимальным Bootstrap, jQuery без конструкторов типа Elementor и т.д.. Зеленая зона PageSpeed.
Более подробно в ТЗ.

Перед началом работы, необходимо будет разработать и согласовать более подробное ТЗ на разработку

BootstrapjQueryWordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция верстки
4 месяца назад
aleonov
58 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
4 месяца назад
$500
14 дней
Escrow
Было очень приятно работать с Денисом. Это тот случай, когда за все время сотрудничества я чувствовал что нахожусь в нежных и заботливых руках) Высокий профессионализм во всем, в подходе к работе, отношении, в общении. Мои самые лучшие рекомендации!
Спасибо Александру за интересный проект. Все прошло отлично, Александр всегда на связи, всегда был готов созвониться и обсудить функционал сайта, что значительно экономило время. Своевременная оплата, и проверка проекта.

Заявки фрилансеров

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HTML-верстка
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HTML-верстка
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