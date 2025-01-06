Необходимо изменить шаблон сайта на WordPress, расширив его по указанной линии для равномерного расстояния от границ окна. Изменения должны отразиться на всех страницах, включая блог и магазин, и корректно отображаться на любых экранах, за исключением мобильной версии. Укажите время выполнения и стоимость работы.