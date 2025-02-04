Требуется доработка дизайна и верстка сайта-магазина по макету Figma. Необходимо адаптировать магазин под новые условия. Заявки принимаются только с указанием 'eshop24' в начале. Опыт чистой разработки обязателен для интеграции сайта. ТЗ будет предоставлено кандидатам.
Переписать шаблон
Есть сайт на WordPress и я хотел бы изменить шаблон, как показано на скриншоте. То есть расширить его по красной линии так, чтобы было одинаковое расстояние от границ окна, и чтобы он так отображался на любом экране, кроме мобильной версии. Нужно чтобы сайт отображался так на всех страницах включая блог и магазин.
Сколько это займёт времени и сколько это будет стоить?
Сайт: https://serhiifett.com
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