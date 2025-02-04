Переписать шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок64 просмотра

Есть сайт на WordPress и я хотел бы изменить шаблон, как показано на скриншоте. То есть расширить его по красной линии так, чтобы было одинаковое расстояние от границ окна, и чтобы он так отображался на любом экране, кроме мобильной версии. Нужно чтобы сайт отображался так на всех страницах включая блог и магазин.

Сколько это займёт времени и сколько это будет стоить?

Сайт: https://serhiifett.com

WordPressДоработка сайтов
4 месяца назад
guest_1702035012929
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FandriX
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