Есть сайт на WordPress и я хотел бы изменить шаблон, как показано на скриншоте. То есть расширить его по красной линии так, чтобы было одинаковое расстояние от границ окна, и чтобы он так отображался на любом экране, кроме мобильной версии. Нужно чтобы сайт отображался так на всех страницах включая блог и магазин.

Сколько это займёт времени и сколько это будет стоить?

Сайт: https://serhiifett.com