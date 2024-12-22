Необходимо внести правки в HTML-верстку проекта TMA. Ожидается указание опыта работы и стоимости услуг. Предложения должны быть четкими и обоснованными.
Заверстать страничку на скрипт GoldCoders
Доброго дня.
Нужен человек, кто сделает верстку одной странички и интегрирует в скрипт GoldCoders. Желательно, человек который знает этот скрипт и уже делал такое.
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