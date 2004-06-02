Творческий и опытный веб-разработчик с фокусом на создании инновационных и уникальных решений для клиентов. Моя экспертиза включает веб-разработку, веб-дизайн и услуги художника. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый проект был высококачественным, функциональным и эстетичным.



Разработка корпоративного веб-сайта для местного стартапа с уникальным дизайном и логотипом.

Создание баннеров для рекламной кампании в социальных сетях с учетом брендбука компании.

Дизайн лендинга для продукта с использованием современных тенденций и анимаций для улучшения пользовательского опыта.



Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP

Фреймворки и библиотеки: React, Angular, Django, Flask, Phaser

Графические инструменты: Adobe Photoshop, Illustrator, Figma

Базы данных: MySQL, MongoDB, PostgreSQL

Другие: Git, RESTful APIs, NFT-технологии



