G-Hub

Марк G-Hub

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
21 час назад

Творческий и опытный веб-разработчик с фокусом на создании инновационных и уникальных решений для клиентов. Моя экспертиза включает веб-разработку, веб-дизайн и услуги художника. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый проект был высококачественным, функциональным и эстетичным.

Разработка корпоративного веб-сайта для местного стартапа с уникальным дизайном и логотипом.

  • Создание баннеров для рекламной кампании в социальных сетях с учетом брендбука компании.

  • Дизайн лендинга для продукта с использованием современных тенденций и анимаций для улучшения пользовательского опыта.

    Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP

  • Фреймворки и библиотеки: React, Angular, Django, Flask, Phaser

  • Графические инструменты: Adobe Photoshop, Illustrator, Figma

  • Базы данных: MySQL, MongoDB, PostgreSQL

  • Другие: Git, RESTful APIs, NFT-технологии

Разработка игр
нет отзывов
$20/час
от $500от 10 дней
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