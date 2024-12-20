Сверстать сайт на Elementor + Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок34 просмотра

Приветствую коллеги. Маркетинговое агентство (Канада) ищет верстальщика, специализирующегося на работе с Elementor (WordPress).

Задача сверстать сайт. Ссылка на проект.

Очень желательно:

  • Уверенное владение Figma & Figma Jam

  • Свободный английский (для работы в международной команде)

  • Готовность получать оплату официально

  • Готовность выходить на онлайн митинги для обсуждения проекта/в

  • Pixel perfect верстка


Жду ваших предложений.

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