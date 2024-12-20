Требуется верстка мини-приложения для построения генеалогического древа, использующего OrgChartJS. Проект подразумевает создание личных страниц для каждого родственника с возможностью делиться ими. Рассматриваются варианты разработки с нуля или доработка существующих решений. Ожидается также помощь в интеграции с бэкендом на Python с использованием FastAPI.
Сверстать сайт на Elementor + Wordpress
Приветствую коллеги. Маркетинговое агентство (Канада) ищет верстальщика, специализирующегося на работе с Elementor (WordPress).
Задача сверстать сайт. Ссылка на проект.
Очень желательно:
Уверенное владение Figma & Figma Jam
Свободный английский (для работы в международной команде)
Готовность получать оплату официально
Готовность выходить на онлайн митинги для обсуждения проекта/в
Pixel perfect верстка
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для верстки 10-15 одностраничных сайтов на платформе Tilda. Необходимо точно воспроизвести оригинал или внести небольшие правки. Опыт работы с Tilda обязателен.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Требуется исправить пропавшую иконку в органике на сайте Метал-Макс. Необходима корректировка HTML-верстки. Файл с иконкой прикреплен для ознакомления.HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $15
Требуется адаптивная верстка небольшого макета, предоставленного в Фигме. Все необходимые материалы будут отправлены кандидату. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом адаптивности для различных устройств.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
- $450
Необходима интеграция вёрстки калькуляторов с сайта на Vue в новый сайт. Задача включает удаление роутинга и создание 7 HTML-страниц с калькуляторами. Требуется реализовать передачу параметров для выбора товаров. Работа ведется в предоставленном репозитории на GitHub.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $150
Ищется опытный верстальщик для проведения аудита 10 адаптивных страниц. Необходимо достичь соответствия с макетами в подходе pixel perfect и устранить проблемы с отображением в разных разрешениях. Оплата поэтапная, доступ к Figma будет предоставлен. Требуется указать стек технологий и примеры работ.HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необхідно зверстати дві секції для сайту на WordPress. Виконання повинно включати анімації за допомогою бібліотеки GSAP. Вказати приблизну ціну та строк виконання.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Ищется верстальщик для выполнения HTML-верстки. Предпочтителен опыт работы с системой управления контентом Битрикс. Обратите внимание на требования к квалификации.HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $35
Требуется сверстать сайт по готовому макету с учетом адаптивности для двух мобильных версий. Верстка должна быть кроссбраузерной и включать резиновый адаптив. Обязательное условие – достижение зеленой зоны в PageSpeed. Возможны дополнительные анимации, которые оплачиваются отдельно. Срок выполнения – до 7 дней.HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Требуется верстка страницы на HTML и JS с развертыванием проекта на сервере. Обновления следует загружать каждые 40 минут. Оплата производится по факту готовности без авансов. Бюджет 20$, срок выполнения 2-3 часа.HTML-верстка3 заявкиЗакрытнет даты