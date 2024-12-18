Ищу опытного верстальщика, с бекграундом.

Есть 10 сверстанных страниц, сверстаны в адаптиве, без фреймворков и сеток, неплохо, но местами с отличием от макетов.

Задача провести аудит по сверстанным макетам, с подходом pixel perfect, чтобы было все 1 к 1.

Решить проблему между типами разрешений, чтобы элементы смотрелись хорошо и не разъезжалось.

Оплата по-этапная, сроки жесткие, начнем с главной, если все ок можно еще на 2 этапа разделить.

Доступ к Figma дам исполнителю.

бюджет указан

напишите ваш стек, опыт, ссылку где что можно посмотреть, потребуется доказать что ваша работа это ваша работа.

дам на оценку верстку и макеты jpg



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