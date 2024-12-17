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$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок348 просмотров

макет предоставлю

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5 месяцев назад
SoothingUnderpas
Олег 
29 лет
7 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
5 месяцев назад
$10
1 день
Escrow
отличный испольнитель, и хороший человек, выполниль задачу качественно и не дорого, и в срок, обращаюсь за помощью уже не первый раз, буду еще обращаться.Рекомендую!
работаем не в первые, все хорошо, объясняет все четко и ясно. Советую!

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Сергій
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Сергей
 
31 год
год в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
5 месяцев назад
Алексей
 
34 года
год в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
5 месяцев назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
5 месяцев назад
AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
5 месяцев назад
Юрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
11 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
11 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
19 отзывов
5 месяцев назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
54 отзыва
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка