Вёрстка 3 страниц, сегодня!

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок493 просмотра

Вёрстка 3 страниц, сегодня!

Страницы не сложные, макеты в фигме - прорисованы со всем адаптивом

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FigmaВерстка страниц
5 месяцев назад
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Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
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