Требуется свертсать адаптивный лендинг на HTML по готовому макету Figma. Реализовать кроссбраузерность, формы опроса и обратной связи с отправкой в Telegram. Необходим качественный код и поддержка продукта. Язык сайта: английский. Доработки возможны за дополнительную плату.
Создать сайт на HTML
Пишите ваши сроки и цену.
Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, форма опроса и обратной связи.
https://www.figma.com/design/T37BkcPwM3ba9DAb5iovTW/ArtFixPro-(Copy)?node-id=17-358&node-type=canvas&t=X1aMieIWkeU905PT-0
Отправка в телеграмм.
Дизайн во вложении. Личный кабинет пока что не нужен, только сделать сайт и формы с отправкой в телеграмм.
Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.
Язык сайта: английский.
Что требуется от вас:
Качественный код
Поддержка продукта (в случае выявления неисправностей)
Возможность доработок (если я что то придумаю, то вы это внедрите за доп. плату)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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