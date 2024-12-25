Создать сайт на HTML

$160
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка15 просмотров

Пишите ваши сроки и цену.

Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, форма опроса и обратной связи.
https://www.figma.com/design/T37BkcPwM3ba9DAb5iovTW/ArtFixPro-(Copy)?node-id=17-358&node-type=canvas&t=X1aMieIWkeU905PT-0

Отправка в телеграмм.

Дизайн во вложении. Личный кабинет пока что не нужен, только сделать сайт и формы с отправкой в телеграмм.

Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.

Язык сайта: английский.

Что требуется от вас:

  • Качественный код

  • Поддержка продукта (в случае выявления неисправностей)

  • Возможность доработок (если я что то придумаю, то вы это внедрите за доп. плату)

FigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
5 месяцев назад
Demasonik
45 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
5 месяцев назад
$160
4 дня
Escrow
Хороший код, понятный и чистый, все отлично работает, но вот сроки не выдерживает, вместо заявленных 4 дней, делал сайт 15 дней. Если вам сроки не так важны, то рекомендую, как специалист он очень хороший
Всё отлично, хороший, терпеливый заказчик, рад был работать

Заявки фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
5 месяцев назад
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HTML-верстка