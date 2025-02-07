Сверстать лендинг и приземлить на ВордПресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки45 просмотров

Сверстать лендинг и приземлить его на wordpress, рассмотрю и ваши варианты реализации, но только на вордпресс

Задача
Из основного, откликаться только тем кто сегодня к вечеру уже сможет предоставить хотя бы сверстанный десктоп, сначала верстаем десктоп - утверждаем, потом мобилку - утверждаем, после уже приземляем все на wordpress. Из сложного нужно будет сделать парсер курса валют и установить два языка, английский и русский.
https://cash.rbc.ru/?currency=90&city=1&deal=buy&amount=100
Остальное +- в пределе нормы
Макет прикрепил файлом, пока что готов десктоп, но уже можно и нужно приступать, будут небольшие апдейты во время работы (просто докидывать нужный контент и ссылки):

WordPressВерстка лендинговСоздание лендинговСоздание парсеров
5 месяцев назад
guest_1733039779001
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

smate
18 лет
год в сервисе
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11 часов назад
5 месяцев назад
$70
3 дня
Все отлично
Все отлично, приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

smate
18 лет
год в сервисе
Был
11 часов назад
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
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5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Константин
 
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месяц назад
2 отзыва
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