Сверстать лендинг и приземлить его на wordpress, рассмотрю и ваши варианты реализации, но только на вордпресс



Задача

Из основного, откликаться только тем кто сегодня к вечеру уже сможет предоставить хотя бы сверстанный десктоп, сначала верстаем десктоп - утверждаем, потом мобилку - утверждаем, после уже приземляем все на wordpress. Из сложного нужно будет сделать парсер курса валют и установить два языка, английский и русский.

https://cash.rbc.ru/?currency=90&city=1&deal=buy&amount=100

Остальное +- в пределе нормы

Макет прикрепил файлом, пока что готов десктоп, но уже можно и нужно приступать, будут небольшие апдейты во время работы (просто докидывать нужный контент и ссылки):