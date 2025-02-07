Требуется реализовать валидацию форм согласно макету и отправку данных в Telegram. Необходимо также создать калькулятор. HTML-верстка выполнена, адаптация под планшеты и мобильные устройства завершена. JavaScript и CSS не должны быть минимизированы. Сроки выполнения — срочно.
Сверстать лендинг и приземлить на ВордПресс
Сверстать лендинг и приземлить его на wordpress, рассмотрю и ваши варианты реализации, но только на вордпресс
Задача
Из основного, откликаться только тем кто сегодня к вечеру уже сможет предоставить хотя бы сверстанный десктоп, сначала верстаем десктоп - утверждаем, потом мобилку - утверждаем, после уже приземляем все на wordpress. Из сложного нужно будет сделать парсер курса валют и установить два языка, английский и русский.
https://cash.rbc.ru/?currency=90&city=1&deal=buy&amount=100
Остальное +- в пределе нормы
Макет прикрепил файлом, пока что готов десктоп, но уже можно и нужно приступать, будут небольшие апдейты во время работы (просто докидывать нужный контент и ссылки):
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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