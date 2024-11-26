Одностраничный (скролльный сайт)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок208 просмотров

Не на тильде (кодом). Полное ТЗ под ключ, остается лишь вставить на сайт. ТЗ предоставлю ссылкой на гуглдиск. 3-4 раздела/блока на главной странице. Логотип и гамма для футера-хедера сделаны. Общение в идеале в телеграмме, по стоимости рассмотрю

От Вас: кодом, минималистичный дизайн "дешманского" сайта, до 24ч

Создание одностраничных сайтов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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HTML-верстка
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