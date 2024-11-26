Не на тильде (кодом). Полное ТЗ под ключ, остается лишь вставить на сайт. ТЗ предоставлю ссылкой на гуглдиск. 3-4 раздела/блока на главной странице. Логотип и гамма для футера-хедера сделаны. Общение в идеале в телеграмме, по стоимости рассмотрю



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