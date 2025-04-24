Необходимо повторить сайт про игру

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок239 просмотров

Необходимо скопировать, либо сверстать точно такой же сайт. Это может быть статика хтмл

Детали в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/18vcvGuK1FxB6qcpX6qt-ptgG8Ja-eWWykjdW5DYyDmE/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС

Верстка сайтовСоздание одностраничных сайтовСоздание сайтов
2 месяца назад
Arhaim
39 лет
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Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
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$100
1 день
Escrow
Все гуд. Рекомендую
рекомендую к сотрудничеству

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