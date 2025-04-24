Требуется разработать адаптивный сайт по образованию с использованием современных CMS или фреймворков. Сайт должен быть SEO-дружественным, оптимизированным для быстрой загрузки и включать интеграцию с Яндекс.Метрикой и Google Analytics. Основные страницы: главная, каталог курсов, детальная страница курса, информация о школе и контакты. Дизайн должен быть современным и удобным для пользователей.
Необходимо повторить сайт про игру
Необходимо скопировать, либо сверстать точно такой же сайт. Это может быть статика хтмл
Детали в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/18vcvGuK1FxB6qcpX6qt-ptgG8Ja-eWWykjdW5DYyDmE/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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