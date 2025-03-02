Требуется разработка сайта для клининговой компании Erie Home Cleaning. Ожидаются предложения по дизайну, возможны ссылки на сайты конкурентов. Важно увидеть портфолио разработчика.
Сайт о коттеджных поселках
Требуется разработать сайт о коттеджных поселках. Пример: https://kottedzhnyj-poselok.ru/
1. Общие требования
Сайт должен быть адаптивным и корректно отображаться на всех устройствах (ПК, планшеты, мобильные телефоны).
Сайт должен быть выполнен на современной CMS (например, WordPress) или на чистом HTML/CSS/JS (по согласованию с заказчиком).
Сайт должен быть оптимизирован для быстрой загрузки (оптимизация изображений, минификация CSS/JS, кэширование).
Сайт должен быть SEO-дружественным (семантическая верстка, правильные мета-теги, микроразметка).
Сайт должен быть интегрирован с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.
2. Структура сайта
Сайт должен содержать следующие основные страницы:
Главная страница
Приветственный блок с крупным заголовком и кнопкой CTA (например, "Подобрать участок").
Блок с преимуществами (иконки + текст).
Блок с каталогом участков (карточки с фото, кратким описанием и ценой).
Блок с отзывами.
Блок с контактной информацией и формой обратной связи.
Каталог участков
Страница с фильтрами (цена, площадь, локация и т.д.).
Карточки участков с фото, описанием, ценой и кнопкой "Подробнее".
Пагинация или подгрузка при скролле.
Детальная страница участка
Фотогалерея.
Подробное описание участка.
Характеристики (площадь, коммуникации, инфраструктура и т.д.).
Форма заявки на просмотр участка.
О поселке
Информация о поселке (текст + фото).
Преимущества проживания.
Инфраструктура (карта, список объектов).
Контакты
Карта с расположением поселка.
Контактная информация (телефон, email, адрес).
Форма обратной связи.
Дополнительные страницы
Условия покупки.
FAQ (вопросы и ответы).
Новости/Акции.
3. Дизайн
Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, с использованием качественных изображений и анимаций.
Шрифты: современные, легко читаемые (например, Roboto, Open Sans).
Цветовая гамма: спокойные, природные тона (зеленый, бежевый, серый).
Анимации: плавные, ненавязчивые (например, при наведении на кнопки или карточки).
4. Функционал
Формы обратной связи
Форма на главной странице (имя, телефон, email).
Форма на детальной странице участка (имя, телефон, email, сообщение).
Форма в разделе контактов (имя, телефон, email, сообщение).
Все формы должны отправлять данные на email заказчика и сохраняться в базе данных.
Фильтры в каталоге
Фильтры по цене, площади, локации и другим параметрам.
Возможность сортировки (по цене, по площади).
Интеграция с картами
Яндекс.Карты или Google Maps для отображения расположения поселка и участков.
Админка (если используется CMS)
Удобное управление контентом (добавление/редактирование участков, новостей, страниц).
Управление формами (просмотр заявок).
5. Технические требования
Кроссбраузерность: сайт должен корректно отображаться в последних версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge.
Оптимизация для мобильных устройств: сайт должен быть удобен для использования на смартфонах (большие кнопки, адаптивные изображения).
Безопасность: защита от SQL-инъекций, XSS-атак, использование HTTPS.
6. Сроки и этапы
Этап 1: Проектирование и дизайн
Срок: 5-7 дней.
Результат: утвержденный макет главной страницы и внутренних страниц.
Этап 2: Верстка и программирование
Срок: 10-14 дней.
Результат: готовый сайт с базовым функционалом.
Этап 3: Тестирование и доработки
Срок: 3-5 дней.
Результат: полностью рабочий сайт, готовый к запуску.
Если у исполнителя есть предложения по улучшению структуры или функционала, они приветствуются.
В заявках указывайте срок выполнения и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»37 заявокЗакрытмесяц назад
- $250
Требуется разработка сайта-блога на Next.js с использованием Sanity/Contentful. Включает создание 4-5 страниц, настройку CMS, формы обратной связи и SEO-оптимизацию. Ожидается чистый код, быстрая загрузка и адаптивность. Проект должен быть загружен в Git с инструкцией по развёртыванию.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер и разработчик для создания новостного сайта «под ключ». Ищем специалиста с опытом в веб-разработке и дизайне. Проект включает полное создание сайта с учетом всех необходимых функций для новостного ресурса.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать сайт для драфтов карточной игры с функционалом созданияСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $15
Требуется разработка одностраничного сайта-лендинга «под ключ». Уточняются пример сайта, пожелания по дизайну, функциональные элементы, а также предоставление контента и помощь с хостингом. Необходимы детали для понимания структуры и функционала проекта.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрытмесяц назад
- $1200
Требуется разработка полноценной SMM панели, включающей в себя часть BackEnd и полностью новый FrontEnd и дизайн. Проект должен быть выполнен согласно полному ТЗ. Обращение без предоплат.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать сайт «под ключ» для юридического лица, специализирующегося на сертификации продукции и услуг. Ожидается полное выполнение всех этапов создания сайта, включая дизайн, разработку и наполнение контентом.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Требуется разработать сайт на платформе Tilda с дизайном и функционалом, схожими с оригиналом. Проект 'под ключ' должен включать белый фон, карточки товаров с вариативностью, кнопку в каталог на главной странице, настраиваемые фильтры, карусель с заглавными фото и интеграцию платежной системы.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработка интернет-магазина под ключ для продажи товаров для животных. Структура включает главную страницу, каталог, карточки товаров (до 30 на старте), разделы 'О нас', 'Оплата и доставка', 'Наши партнеры' и 'Контакты'. Необходима интеграция с 1С и функционал онлайн-оплаты без регистрации.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $250
Замовлення на створення мінімалістичного сайту оголошень з функцією реєстрації користувачів та чатом для комунікації між клієнтами і технічною підтримкою. Сайт без платіжної системи. Деталі технічного завдання надаються в особистих повідомленнях.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 месяца назад