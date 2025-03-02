Сайт о коттеджных поселках

$1000
  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок194 просмотра

Требуется разработать сайт о коттеджных поселках. Пример: https://kottedzhnyj-poselok.ru/

1. Общие требования

  • Сайт должен быть адаптивным и корректно отображаться на всех устройствах (ПК, планшеты, мобильные телефоны).

  • Сайт должен быть выполнен на современной CMS (например, WordPress) или на чистом HTML/CSS/JS (по согласованию с заказчиком).

  • Сайт должен быть оптимизирован для быстрой загрузки (оптимизация изображений, минификация CSS/JS, кэширование).

  • Сайт должен быть SEO-дружественным (семантическая верстка, правильные мета-теги, микроразметка).

  • Сайт должен быть интегрирован с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.

2. Структура сайта

Сайт должен содержать следующие основные страницы:

  1. Главная страница

    • Приветственный блок с крупным заголовком и кнопкой CTA (например, "Подобрать участок").

    • Блок с преимуществами (иконки + текст).

    • Блок с каталогом участков (карточки с фото, кратким описанием и ценой).

    • Блок с отзывами.

    • Блок с контактной информацией и формой обратной связи.

  2. Каталог участков

    • Страница с фильтрами (цена, площадь, локация и т.д.).

    • Карточки участков с фото, описанием, ценой и кнопкой "Подробнее".

    • Пагинация или подгрузка при скролле.

  3. Детальная страница участка

    • Фотогалерея.

    • Подробное описание участка.

    • Характеристики (площадь, коммуникации, инфраструктура и т.д.).

    • Форма заявки на просмотр участка.

  4. О поселке

    • Информация о поселке (текст + фото).

    • Преимущества проживания.

    • Инфраструктура (карта, список объектов).

  5. Контакты

    • Карта с расположением поселка.

    • Контактная информация (телефон, email, адрес).

    • Форма обратной связи.

  6. Дополнительные страницы

    • Условия покупки.

    • FAQ (вопросы и ответы).

    • Новости/Акции.

3. Дизайн

  • Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, с использованием качественных изображений и анимаций.

  • Шрифты: современные, легко читаемые (например, Roboto, Open Sans).

  • Цветовая гамма: спокойные, природные тона (зеленый, бежевый, серый).

  • Анимации: плавные, ненавязчивые (например, при наведении на кнопки или карточки).

4. Функционал

  1. Формы обратной связи

    • Форма на главной странице (имя, телефон, email).

    • Форма на детальной странице участка (имя, телефон, email, сообщение).

    • Форма в разделе контактов (имя, телефон, email, сообщение).

    • Все формы должны отправлять данные на email заказчика и сохраняться в базе данных.

  2. Фильтры в каталоге

    • Фильтры по цене, площади, локации и другим параметрам.

    • Возможность сортировки (по цене, по площади).

  3. Интеграция с картами

    • Яндекс.Карты или Google Maps для отображения расположения поселка и участков.

  4. Админка (если используется CMS)

    • Удобное управление контентом (добавление/редактирование участков, новостей, страниц).

    • Управление формами (просмотр заявок).

5. Технические требования

  • Кроссбраузерность: сайт должен корректно отображаться в последних версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge.

  • Оптимизация для мобильных устройств: сайт должен быть удобен для использования на смартфонах (большие кнопки, адаптивные изображения).

  • Безопасность: защита от SQL-инъекций, XSS-атак, использование HTTPS.

6. Сроки и этапы

  1. Этап 1: Проектирование и дизайн

    • Срок: 5-7 дней.

    • Результат: утвержденный макет главной страницы и внутренних страниц.

  2. Этап 2: Верстка и программирование

    • Срок: 10-14 дней.

    • Результат: готовый сайт с базовым функционалом.

  3. Этап 3: Тестирование и доработки

    • Срок: 3-5 дней.

    • Результат: полностью рабочий сайт, готовый к запуску.

Если у исполнителя есть предложения по улучшению структуры или функционала, они приветствуются.

В заявках указывайте срок выполнения и стоимость.

CSSHTMLJavaScriptSEOWordPressАдаптивная версткаДоработка сайтовИнтеграция APIОптимизация кодаСоздание сайтов
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