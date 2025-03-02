Требуется разработать сайт о коттеджных поселках. Пример: https://kottedzhnyj-poselok.ru/



1. Общие требования

Сайт должен быть адаптивным и корректно отображаться на всех устройствах (ПК, планшеты, мобильные телефоны).

Сайт должен быть выполнен на современной CMS (например, WordPress) или на чистом HTML/CSS/JS (по согласованию с заказчиком).

Сайт должен быть оптимизирован для быстрой загрузки (оптимизация изображений, минификация CSS/JS, кэширование).

Сайт должен быть SEO-дружественным (семантическая верстка, правильные мета-теги, микроразметка).

Сайт должен быть интегрирован с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.

2. Структура сайта

Сайт должен содержать следующие основные страницы:

Главная страница Приветственный блок с крупным заголовком и кнопкой CTA (например, "Подобрать участок").

Блок с преимуществами (иконки + текст).

Блок с каталогом участков (карточки с фото, кратким описанием и ценой).

Блок с отзывами.

Блок с контактной информацией и формой обратной связи. Каталог участков Страница с фильтрами (цена, площадь, локация и т.д.).

Карточки участков с фото, описанием, ценой и кнопкой "Подробнее".

Пагинация или подгрузка при скролле. Детальная страница участка Фотогалерея.

Подробное описание участка.

Характеристики (площадь, коммуникации, инфраструктура и т.д.).

Форма заявки на просмотр участка. О поселке Информация о поселке (текст + фото).

Преимущества проживания.

Инфраструктура (карта, список объектов). Контакты Карта с расположением поселка.

Контактная информация (телефон, email, адрес).

Форма обратной связи. Дополнительные страницы Условия покупки.

FAQ (вопросы и ответы).

Новости/Акции.

3. Дизайн

Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, с использованием качественных изображений и анимаций.

Шрифты: современные, легко читаемые (например, Roboto, Open Sans).

Цветовая гамма: спокойные, природные тона (зеленый, бежевый, серый).

Анимации: плавные, ненавязчивые (например, при наведении на кнопки или карточки).

4. Функционал

Формы обратной связи Форма на главной странице (имя, телефон, email).

Форма на детальной странице участка (имя, телефон, email, сообщение).

Форма в разделе контактов (имя, телефон, email, сообщение).

Все формы должны отправлять данные на email заказчика и сохраняться в базе данных. Фильтры в каталоге Фильтры по цене, площади, локации и другим параметрам.

Возможность сортировки (по цене, по площади). Интеграция с картами Яндекс.Карты или Google Maps для отображения расположения поселка и участков. Админка (если используется CMS) Удобное управление контентом (добавление/редактирование участков, новостей, страниц).

Управление формами (просмотр заявок).

5. Технические требования

Кроссбраузерность: сайт должен корректно отображаться в последних версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Оптимизация для мобильных устройств: сайт должен быть удобен для использования на смартфонах (большие кнопки, адаптивные изображения).

Безопасность: защита от SQL-инъекций, XSS-атак, использование HTTPS.

6. Сроки и этапы

Этап 1: Проектирование и дизайн Срок: 5-7 дней.

Результат: утвержденный макет главной страницы и внутренних страниц. Этап 2: Верстка и программирование Срок: 10-14 дней.

Результат: готовый сайт с базовым функционалом. Этап 3: Тестирование и доработки Срок: 3-5 дней.

Результат: полностью рабочий сайт, готовый к запуску.

Если у исполнителя есть предложения по улучшению структуры или функционала, они приветствуются.



В заявках указывайте срок выполнения и стоимость.