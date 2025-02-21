Создание SMM панели на основе части BackEnd + FrontEnd + дизайн.

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок370 просмотров

Необходимо разработать полноценный проект на основе существующей части BackEnd + с нуля FrontEnd + с нуля дизайн.
Полное ТЗ со всеми условиями: https://docs.google.com/document/d/199jsGfofYxKFnlLt4O2fm_kHQqnXw4ueRK0xln0JIIQ/edit?usp=sharing
Читать внимательно и не писать с предоплатами!

Дизайн интерфейсовРазработка бэкендаРазработка фронтенда
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